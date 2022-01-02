Ученые назвали продлевающий жизнь продукт

Американские ученые предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти.

Специалисты Гарвардского университета отмечают, что их исследование показало, что люди, которые употребляли этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. По мнению ученых, в темном шоколаде содержатся антиоксиданты и минералы, которые улучшают кровяное давление. Также они способны предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, темный шоколад улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину. По словам ученых, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше активных соединений он содержит, передает Express.

Также исследователи утверждают, что у тех, кто съедал три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

Ранее специалист по рациональному питанию Варвара Зародина заявила, что шоколад, употребляемый в умеренных количествах, активизирует в организме выделение гормонов удовольствия - серотонина и дофамина.

Кроме того, в какао-бобах содержится более 200 соединений, имеющих свойство оказывать положительное воздействие на организм, одни из них - флавоноиды.