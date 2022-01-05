Экономист заявила об увеличении пенсий для работавших в колхозах

В 2022 году для определенный категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии. Об этом заявила профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова. По ее словам, надбавки получат работавшие до 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.

«Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен - запланированный или фактический, остается нерешенным», - сказала Голодова агентству «Прайм».

Она отметила, что в 2022 году запланированы три индексации пенсий, но они коснутся разных групп пенсионеров.

С 1 января 2022 года страховые пенсии в РФ были проиндексированы на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.