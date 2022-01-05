В стране и мире Депутат Эстонии назвала свою страну «мелким злобным провокатором» Алексей Курильченко Таким образом политик отреагировала на возможную передачу вооружения Украине. © Фото: Oudekki Loone, Facebook Читайте нас на: Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне назвала свою страну «мелким злобным провокатором» из-за возможного решения передать Украине противотанковые комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Она отметила, что эта поставка противоречит Минским соглашениям. «Единственный мессидж здесь с нашей стороны - Эстония является мелким злобным провокатором. Нынешнюю ситуацию сравнивают с кубинским кризисом. Сейчас, когда все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, когда все понимают, что нужно сесть за стол переговоров, мы собираемся предоставить Украине ракеты и гаубицы», - написала депутат в Facebook. Она отметила, что это оружие «будет использовано против русских и жителей Донбасса». В конце прошлого года США в рамках пакета военной помощи, утвержденного президентом Джо Байденом, передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. При этом в 2018-2019 годах украинские военные получили почти 50 комплексов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика