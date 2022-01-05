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Депутат Эстонии назвала свою страну «мелким злобным провокатором»

Алексей Курильченко
07:01 05.01.2022
Таким образом политик отреагировала на возможную передачу вооружения Украине.
Депутат Эстонии назвала свою страну «мелким злобным провокатором»
© Фото: Oudekki Loone, Facebook
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Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне назвала свою страну «мелким злобным провокатором» из-за возможного решения передать Украине противотанковые комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Она отметила, что эта поставка противоречит Минским соглашениям.

«Единственный мессидж здесь с нашей стороны - Эстония является мелким злобным провокатором. Нынешнюю ситуацию сравнивают с кубинским кризисом. Сейчас, когда все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, когда все понимают, что нужно сесть за стол переговоров, мы собираемся предоставить Украине ракеты и гаубицы», - написала депутат в Facebook.

Она отметила, что это оружие «будет использовано против русских и жителей Донбасса».

В конце прошлого года США в рамках пакета военной помощи, утвержденного президентом Джо Байденом, передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. При этом в 2018-2019 годах украинские военные получили почти 50 комплексов.

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