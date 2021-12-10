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США передали Украине 30 комплексов Javelin и 180 ракет в октябре

Кира Карон
06:41 10.12.2021
Поставки ПТРК Javelin на Украину начались еще при предыдущем президенте США Дональде Трампе.
США передали Украине 30 комплексов Javelin и 180 ракет в октябре
© Фото: defense.gov
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США в рамках пакета военной помощи, утвержденного президентом Джо Байденом, передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Пакет на сумму 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых блоков Javelin и 180 ракет. ПТРК Javelin были доставлены на Украину 23 октября», - сказано в сообщении.

По данным СМИ, в 2018-2019 годах украинские военные получили почти 50 комплексов.

Ранее стало известно о расширении линейки вооружений, поставляемых США украинским властям. В частности, в нее вошли дополнительные комплексы Javelin, Stinger и даже вертолет Ми-17 российского производства.

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