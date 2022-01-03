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«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом

Алиса Кононенко
01:23 03.01.2022
Также лидеры обсудили проблемы безопасности в Европе.
«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся в воскресенье.

«Обсудили совместные дела Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущение дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку», - написал Зеленский в своем Twitter.

Напомним, телефонные переговоры президентов США и Украины состоялись 2 января. На сайте Белого дома США отмечается, что американский лидер Джо Байден поддерживает активную дипломатию для продвижения выполнения Минских соглашений.

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