«Обсудили деолигархизацию»: Зеленский высказался о разговоре с Байденом
Также лидеры обсудили проблемы безопасности в Европе.
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся в воскресенье.
«Обсудили совместные дела Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущение дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку», - написал Зеленский в своем Twitter.
Напомним, телефонные переговоры президентов США и Украины состоялись 2 января. На сайте Белого дома США отмечается, что американский лидер Джо Байден поддерживает активную дипломатию для продвижения выполнения Минских соглашений.