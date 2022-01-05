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Кардиолог назвал несколько причин образования тромбов

Марина Крижановская
05:05 05.01.2022
Помимо возраста и инфекционных заболеваний, сообщается о «парниковом эффекте» перегретого организма.
Кардиолог назвал несколько причин образования тромбов
© Фото: pixabay
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Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, каковы факторы, способствующие развитию тромбоза. Среди них он выделил различные острые и хронические заболевания, травмы, ожоги.

«Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб», - поделился кардиолог «Вечерней Москве».

Хорошев добавил, что любое хроническое или острое заболевание может стать причиной развития тромбоза.

«Так, при инфекционных заболеваниях из-за повышения температуры тела меняется система свертывания крови и возникает тромб. Коронавирус, опухоли и отравления также могут способствовать появлению тромбоза», - предупредил он.

Кардиолог предостерег от перегревания в теплую погоду по причине чрезмерного утепления одеждой.

«Если температура 3-4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию», - предостерег специалист.

Среди других дополнительных факторов тромбообразования сердечно-сосудистый хирург выделил сильный стресс и пожилой возраст.

«Конечно, возраст влияет: чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма. У 80-летнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у 50-летнего. А у 50-летнего — больше, чем у 30-летнего», - сказал врач.

Ранее врач Заурбек Шугушев рассказал, какие осложнения могут возникнуть у переболевших омикрон-штаммом. Он отметил, что при заболевании в организме начинает воспаление, приводящее к тромбообразованию.

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