В стране и мире Кардиолог назвал несколько причин образования тромбов Марина Крижановская Помимо возраста и инфекционных заболеваний, сообщается о «парниковом эффекте» перегретого организма. © Фото: pixabay Читайте нас на: Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, каковы факторы, способствующие развитию тромбоза. Среди них он выделил различные острые и хронические заболевания, травмы, ожоги. «Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб», - поделился кардиолог «Вечерней Москве». Хорошев добавил, что любое хроническое или острое заболевание может стать причиной развития тромбоза. «Так, при инфекционных заболеваниях из-за повышения температуры тела меняется система свертывания крови и возникает тромб. Коронавирус, опухоли и отравления также могут способствовать появлению тромбоза», - предупредил он. Кардиолог предостерег от перегревания в теплую погоду по причине чрезмерного утепления одеждой. «Если температура 3-4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию», - предостерег специалист. Среди других дополнительных факторов тромбообразования сердечно-сосудистый хирург выделил сильный стресс и пожилой возраст. «Конечно, возраст влияет: чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма. У 80-летнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у 50-летнего. А у 50-летнего — больше, чем у 30-летнего», - сказал врач. Ранее врач Заурбек Шугушев рассказал, какие осложнения могут возникнуть у переболевших омикрон-штаммом. Он отметил, что при заболевании в организме начинает воспаление, приводящее к тромбообразованию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика