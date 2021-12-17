Врач рассказал, какие осложнения могут возникнуть у переболевших омикрон-штаммом

Пока неизвестно, как именно поведет себя новый омикрон-штамм COVID-19. Сейчас врачи лишь теоретически могут говорить о том, какие осложнения этот вариант коронавируса вызовет у переболевших им людей. Об этом рассказал врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев.

Чаще всего, по словам медика, у пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он отметил, что при заболевании в организме начинает воспаление, приводящее к тромбообразованию.

«Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов», – рассказал Шугушев в разговоре с радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что для омикрон-штамма характерны усталость, головная боль и ломота в суставах, причем эти ощущения могут сохраняться у переболевшего COVID-19 довольно долго, ведь коронавирус способен легко проникнуть в нервную систему и жить в ней многие месяцы.

Ранее декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, что проблемы с памятью и внимательностью, расстройства настроения часто развиваются у людей после перенесенного коронавируса.