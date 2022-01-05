Более двух десятков блоков украинских ТЭС и ТЭЦ остановили свою работу

По причине отсутствия угля на Украине перестали работать один корпус и 23 блока ТЭС и ТЭЦ. Общая мощность прервавших работу ТЭС и ТЭЦ составляет около 6,85 гигаватт.

«По заявкам производителей из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт», - приводит ТАСС сообщение украинской энергетической компании.

Сообщается, что 29 декабря не работали 16 блоков ТЭС и ТЭЦ, на следующий день 30 декабря - 20 блоков. «Укрэнерго» сообщало о снижении запасов угля до 503,3 тысяч тонн в период с 27 декабря по 3 января текущего года. На 4 января запасы угля на складах ТЭС исчисляются 450,4 тонн газового угля и 52,8 тонн антрацитного угля.

Отмечается, что ввиду праздничных дней «снизилось среднесуточное производство на ТЭС до 8% - до 113,8 миллионов кВт/ч ». Максимальное значение производства на ТЭС достигало 150,3 миллионов кВт/ч 28 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал. Прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубических метров.