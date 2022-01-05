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В Великобритании установлен антирекорд по заражениям COVID-19

Марина Крижановская
03:30 05.01.2022
Отмечается, что побит предыдущий рекорд от 31 декабря, превышавший 188 тысяч заражений.
В Великобритании установлен антирекорд по заражениям COVID-19
© Фото: Grant Falvey Keystone Press Agency Globallookpress
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В Великобритании сообщили о новом антирекорде по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. На 4 января эта цифра превысила отметку в 218 724 выявленных случая за сутки.

Это стало максимальным значением в стране с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Ранее максимальное число заражений составляло 188 508 случаев, зарегистрированных 31 декабря 2021 года. На следующий день - 1 января - эта цифра уменьшилась на 7 629 и составила уже 180 879 случаев заражения. Об этом сообщается на сайте Правительства Великобритании.

Ранее во Франции также был установлен новый антирекорд по COVID-19: за минувшие сутки выявлено более 271 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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