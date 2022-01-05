Во Франции новый рекорд по COVID-19

Во Французской республике установлен новый антирекорд по коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 270 тысяч новых случаев заражений.

По данным Санитарного агентства Франции Sante Publique, за минувшие сутки выявлено более 271 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 20 186 пациентов госпитализированы, из них 3665 находятся в отделении реанимации.

Приводятся данные, что среди заразившихся 50,2% имеют заражение «дельта-вариантом секвенированного вируса». У 15,8% людей диагностирован положительный результат, благодаря скрининговым тестам, проводимым в лаборатории или в аптеке.

Ранее в США за минувшие две недели зафиксирован рост числа выявляемых ежедневно случаев заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число случаев инфицирования утроилось и уже составляет более 400 тысяч.