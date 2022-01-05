Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Во Франции новый рекорд по COVID-19

Марина Крижановская
00:56 05.01.2022
За минувшие сутки выявлено более 271 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Во Франции новый рекорд по COVID-19
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Во Французской республике установлен новый антирекорд по коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 270 тысяч новых случаев заражений.

По данным Санитарного агентства Франции Sante Publique, за минувшие сутки выявлено более 271 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 20 186 пациентов госпитализированы, из них 3665 находятся в отделении реанимации.

Приводятся данные, что среди заразившихся 50,2% имеют заражение «дельта-вариантом секвенированного вируса». У 15,8% людей диагностирован положительный результат, благодаря скрининговым тестам, проводимым в лаборатории или в аптеке.

Ранее в США за минувшие две недели зафиксирован рост числа выявляемых ежедневно случаев заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число случаев инфицирования утроилось и уже составляет более 400 тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:11 В стране и мире
Видео
Очевидцы: протестующие в Алматы начали жечь машины полиции
22:31 В стране и мире
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
21:42 В стране и мире
«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу
20:19 В стране и мире
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
19:13 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма COVID-19, найденного во Франции
Популярное
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.