СМИ: Токаев может объявить об отставке правительства из-за протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может объявить об отставке правительства утром в среду, сообщили местные СМИ.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», - говорится в Telegram- канале портала Zakon.kz со ссылкой на источники.

Ранее президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области в связи массовыми акциями протеста. Он будет действовать с 01.30 5 января и до 00.00 19 января.

Режим ЧП предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города Алматы, проверку документов и досмотр транспорта, введение комендантского часа, а также запрет массовых мероприятий, продажи оружия и боеприпасов, особый режим оборота лекарств и алкоголя и ряд других мер.