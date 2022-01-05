Боррель и Столтенберг обсудили предстоящий саммит Россия-НАТО

Глава дипломатии Европейского союза и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в ходе телефонного звонка предстоящую встречу в формате Россия-НАТО, запланированную на 12 января 2022 года. Разговор состоялся перед официальным визитом Жозепа Борреля на Украину.

Главы двух ведомств обсудили «наращивание военного потенциала России у границ с Украиной» и два проекта Договоров о гарантиях безопасности, направленные российской стороной США и членам Североатлантического Альянса.

Говоря в контексте подготовки к заседанию Совета Россия-НАТО, назначенного на 12 января, высокие представители подчеркнули, что «любое обсуждение безопасности в Европе должно основываться на обязательствах ОБСЕ и ООН, укрепляя их».

«Он (Жозеп Боррель - прим. ред.) подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь обширные последствия и значительную цену», - говорится в официальном заявлении европейского МИДа.

Высокий представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг «согласились оставаться в тесном контакте по обоим вопросам».

Ранее Боррель прокомментировал требование России прекратить расширение НАТО на восток. Он обвинил Москву в том, что она стремится вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия ЕС.