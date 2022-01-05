Появились кадры спецоперации в Алматы

В социальных сетях появилась видеозапись возможного начала спецоперации в Алматы.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно как силовики идут по улице и слышны разрывы шумовых гранат. Скорее всего запись велась из окна ближайшего дома.

Ранее заместитель мэра Алматы Ержан Бабакумаров заявил о начале в городе антитеррористической операции и освобождении аэропорта.