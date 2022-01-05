В Подмосковье сообщили о «минировании» всех торговых центров

По данным СМИ, в Подмосковье проверяют все торговые центры после сообщения от неизвестного о «минировании» всех ТРК области. На данный момент информации об эвакуации посетителей не поступало.

«Поступило анонимное сообщение о том, что во всех торговых центрах Подмосковья заложены взрывные устройства, есть угроза взрыва. Проводится проверка», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также уточнил, что по всем адресам выехали сотрудники экстренных служб, а также кинологи и полицейские.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр из-за угроз взорвать гранату. Как сообщили очевидцы, мужчина украл товар из магазина, а потом заявил, что у него при себе граната. Вскоре суд избрал меру пресечения по отношению к 47-летнему мужчине в виде заключения под стражу до 26 февраля текущего года.