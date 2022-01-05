Токаев сообщил о ведении боя десантного подразделения Минобороны с бандами под Алма-Атой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал о том, что под Алма-Атой ведутся боевые действия между бандами, устроившими массовые антиправительственные митинги в стране, и воздушно-десантным подразделением Минобороны. Глава государства оценил столкновение как «упорное».

«Террористические банды ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана», - передает «Интерфакс» сообщение Токаева с совещания.

Президент Казахстана в рамках совещания также озвучил, что устроившие протесты боевики прошли подготовку за рубежом. По его словам, банды боевиков захватили крупные объекты в стране, включая самолеты.