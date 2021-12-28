Суд избрал меру пресечения для угрожавшего «гранатой» в московском ТЦ

Суд избрал меру пресечения по отношению к 47-летнему мужчине, который 26 декабря угрожал окружающим предметом, похожим на гранату. Инцидент произошел в торговом центре на Ленинградском шоссе в Москве.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он останется под арестом до 26 февраля 2022 года. Мера была принята с учетом позиции прокуратуры. Фигуранту предъявили обвинение по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ - «Хулиганство».

«Мужчина, находясь 26 декабря 2021 года в одном из торговых центров на Ленинградском шоссе, беспричинно, из хулиганских побуждений, угрожая окружающим предметом, конструктивно схожим с оружием, грубо нарушил общественный порядок, создав своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры города Москвы.

Ранее сотрудники торгового центра в Москве прокомментировали инцидент с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в парфюмерном магазине. По их словам, люди начали в панике убегать из торговой точки, однако массовой эвакуации не проводилось. Виновник инцидента скрылся, однако позже был задержан полицией.