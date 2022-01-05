Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с апреля

В ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 22 апреля цена доллара превысила 76 рублей. Так, курс доллара на 19:42 по Москве вырос на 69 копеек и составляет 76,05 рубля.

Данные торгов приводит РИА Новости. Более того, впервые с 21 сентября цена евро поднялась выше 86 рублей.

Ранее эксперт рассказал, что ждет рубль и доллар после праздников. По словам финансиста Сергея Макарова, в текущем году ФРС продолжит сворачивать программу количественного смягчения (QE) и перейдет к повышению ключевой ставки, что будет означать укрепление доллара к другим валютами.