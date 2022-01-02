Эксперт рассказал, что ждет рубль и доллар после праздников

Рубль заметно ослаб на фоне растущих геополитических рисков, после новогодних праздников покупка валюты развитых государств, в том числе, доллара и евро, может быть выгодной. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал финансист Сергей Макаров.

По его словам, значительного укрепления рубля не стоит ждать до следующего заседания Банка России, которое намечено на 11 февраля 2022 года. ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с инфляцией, что, как отметил эксперт, логично.

«Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5-77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жесткая риторика ФРС (Федеральной резервной системы США. - Прим.ред.) по поводу сворачивания стимулов», - сказал Макаров.

По его словам, в следующем году ФРС продолжит сворачивать программу количественного смягчения (QE) и перейдет к повышению ключевой ставки, что будет означать укрепление доллара к другим валютами.

К другим фактором относятся ожидаемое временное падение цен на нефть, поскольку США решили продать небольшую часть своих резервов. Кроме того, существуют риски введения масштабных локдаунов, не способствующим росту экономики, и заявления ВОЗ, связанные с омикрон-штаммом, которые будут влиять на динамику валют в среднесрочной перспективе, пояснил собеседник агентства.

Макаров посоветовал покупать валюты, в основном доллары, понемногу, в момент ослабления или коррекции к рублю. Так можно будет защитить инвестиционные активы от потенциальных рисков, таких как глобальная инфляция и последующий за ней рост цен.