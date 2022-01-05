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В Нижегородской области погибли три человека в результате ДТП

Елизавета Потейчук
19:13 05.01.2022
Среди пострадавших числятся два ребенка.
В Нижегородской области погибли три человека в результате ДТП
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Нижегородской области произошло столковение легкового автомобиля и минивэна на дороге Нижний Новогород - Казань. В результате аварии погибли три человека, еще пять - в числе пострадавших. Отмечается, что пострадавшими числятся два ребенка.

«По предварительной информации, ДТП было около 16:15 на 489-м км дороги Нижний Новгород - Казань. Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном Volkswagen. В результате три человека из Renault (водитель и два пассажира) погибли, один пострадал. В минивэне пострадали четыре человека, из них два несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», - сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, работая на месте ДТП. Областная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Ранее на 217-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» после столкновения свыше 40 автомобилей пострадали 11 человек, двое из которых - дети. Как уточнили в МЧС, в месте аварии образовался затор в сторону Москвы.

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