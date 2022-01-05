Эпидемиолог оценил риски появления новых пандемий после COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Башкирев заявил, что главным фактором прекращения пандемии коронавирусной инфекции станет коллективный иммунитет, достичь которого можно только с помощью вакцинации. Но после победы над вирусом, по мнению специалиста, можно ожидать новых вспышек инфекционных заболеваний.

«К сожалению, риск развития новых пандемий есть, и высокий. Количество не изученных пока учеными вирусов оценивается примерно в 1,7 млн. Из них половина потенциально способна перекинуться на людей и вызвать вспышки новых заболеваний», - отметил врач в интервью RT.

Также эпидемиолог отметил, что спрогнозировать окончание пандемии на данный момент очень тяжело. Однако если речь идет о долгосрочной перспективе, говорит Башкирев, то «со временем уровень патогенности зоонозных вирусов снижается, потому что вирус приспосабливается к людям, а люди - к нему».

По его словам специалиста, нынешняя пандемия стала уже шестой по счету со времен эпидемии испанки. Башкирев подчеркнул, что каждый раз пандемия была вызвана передающимся от животных вирусом.

Ранее в ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году. Глава Организации Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что масштабная вакцинация помогла спасти миллионы жизней и в будущем может дать человечеству шанс поставить точку в борьбе с вирусом.