Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эпидемиолог оценил риски появления новых пандемий после COVID-19

Елизавета Потейчук
18:55 05.01.2022
Андрей Башкирев подчеркнул, что спрогнозировать окончание пандемии сейчас очень тяжело.
Эпидемиолог оценил риски появления новых пандемий после COVID-19
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Башкирев заявил, что главным фактором прекращения пандемии коронавирусной инфекции станет коллективный иммунитет, достичь которого можно только с помощью вакцинации. Но после победы над вирусом, по мнению специалиста, можно ожидать новых вспышек инфекционных заболеваний.

«К сожалению, риск развития новых пандемий есть, и высокий. Количество не изученных пока учеными вирусов оценивается примерно в 1,7 млн. Из них половина потенциально способна перекинуться на людей и вызвать вспышки новых заболеваний», - отметил врач в интервью RT.

Также эпидемиолог отметил, что спрогнозировать окончание пандемии на данный момент очень тяжело. Однако если речь идет о долгосрочной перспективе, говорит Башкирев, то «со временем уровень патогенности зоонозных вирусов снижается, потому что вирус приспосабливается к людям, а люди - к нему».

По его словам специалиста, нынешняя пандемия стала уже шестой по счету со времен эпидемии испанки. Башкирев подчеркнул, что каждый раз пандемия была вызвана передающимся от животных вирусом.

Ранее в ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году. Глава Организации Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что масштабная вакцинация помогла спасти миллионы жизней и в будущем может дать человечеству шанс поставить точку в борьбе с вирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.