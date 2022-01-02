В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году

Глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус (ВОЗ) рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции имеет шансы закончиться в 2022 году. Но, по словам эксперта, для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин.

Он напомнил, что масштабная вакцинация помогла спасти миллионы жизней и в будущем может дать человечеству шанс поставить точку в борьбе с вирусом.

По словам Гебрейесуса. на сегодняшний день омикрон-штамм распространяется быстрее, чем «дельта». Он подчеркнул, что появились «убедительные доказательства» этому.

«Более вероятно, что люди вакцинированные или переболевшие COVID-19 могут заразиться, в том числе повторно», - цитирует агентство BBC слова главы ВОЗ.

Ранее сообщалось, что штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут стать причиной вала новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также прогнозирует рост количества госпитализаций пациентов и смертности.