В «Алмаз-Антее» рассказали о производстве гражданских микробеспилотников

В России ведется работа по разработке микро-БПЛА. Планируется, что с помощью небольших беспилотников организуется обеспеченность удаленных регионов страны необходимыми вещами и продуктами. Об этом рассказал генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Беспилотники, которые сейчас модно использовать для некоторых задач Министерства обороны, оказывается, востребованы широко, и для нужд других органов, и для гражданской продукции, бытовой в том числе. Насколько это будет законодательно закреплено - надеюсь, что будет», - сказал он.

По словам конструктора, уже сегодня ведутся работы по проектированию системы управления движением мини- и микробеспилотников в крупных территориальных зонах России.

«Такие базовые системные решения закладываются не только в наземную инфраструктуру, но и в элементы беспилотников, которые мы потенциально можем для этого использовать - переброс определенных видов медикаментов и товаров в труднодоступные удаленные районы России», - заявил Созинов.

Ранее глава компании «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал главе государства о возможности производства в России гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые потенциально можно будет использовать в качестве такси.