Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Алмаз-Антее» рассказали о производстве гражданских микробеспилотников

Егор Левин
15:00 05.01.2022
Генеральный конструктор концерна поделился информацией о возможном назначении БПЛА небольшого размера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

В России ведется работа по разработке микро-БПЛА. Планируется, что с помощью небольших беспилотников организуется обеспеченность удаленных регионов страны необходимыми вещами и продуктами. Об этом рассказал генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Беспилотники, которые сейчас модно использовать для некоторых задач Министерства обороны, оказывается, востребованы широко, и для нужд других органов, и для гражданской продукции, бытовой в том числе. Насколько это будет законодательно закреплено - надеюсь, что будет», - сказал он.

По словам конструктора, уже сегодня ведутся работы по проектированию системы управления движением мини- и микробеспилотников в крупных территориальных зонах России.

«Такие базовые системные решения закладываются не только в наземную инфраструктуру, но и в элементы беспилотников, которые мы потенциально можем для этого использовать - переброс определенных видов медикаментов и товаров в труднодоступные удаленные районы России», - заявил Созинов.

Ранее глава компании «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал главе государства о возможности производства в России гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые потенциально можно будет использовать в качестве такси.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.