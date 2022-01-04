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В ИКИ РАН рассказали о планах российской космонавтики на 2022 год

Алексей Курильченко
13:05 04.01.2022
В этом году Россия планирует запуск аппаратов «ЭкзоМарс» и «Луна-25», а также подготовку группировки спутников «Сфера».
В ИКИ РАН рассказали о планах российской космонавтики на 2022 год
© Фото: NASA, Globallookpress
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Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал о наиболее интересных космических программах России в 2022 году. По его словам, в этом году планируется запуск аппарата «ЭкзоМарс», который отправится к Красной планете для поисков источников метана и, возможно, каких-либо форм жизни.

«В первую очередь мы, конечно, ждем запуска посадочного аппарата на Марс в рамках второго этапа европейско-российского проекта "ЭкзоМарс". Аппарат будет нести на себе и российские приборы, и европейский ровер - марсоход», - сказал Петрукович в интервью RT.

В середине года запланирован запуск посадочного аппарата «Луна-25», который должен «прилуниться» в представляющей для ученых большой интерес приполярной зоне спутника Земли.

«"Луна-25" - полностью российский проект, аппарат уже испытывается в НПО им. Лавочкина. Надеемся, что он буквально через несколько месяцев улетит. Мы планируем сесть не совсем у южного полюса, но гораздо южнее, чем делали до этого, примерно на 70-м градусе, в зоне, где прогнозируется наличие некоторого количества льда. Пока это будет первая в мире посадка настолько близко к полюсу», - отметил глава ИКИ РАН.

Также в этом году могут быть сконструированы первые летные образцы спутников группировки «Сфера». Эти аппараты предназначены для выполнения целого ряда задач - обеспечения связи, интернета и наблюдения за планетой.

«При помощи антенн сотовой связи за пределами городов это сделать невозможно, если мы говорим об отдаленных местностях, Арктике и т. д. Технически спутниковая связь существует уже сейчас, но она дорого стоит. Так что главная задача - сделать такую связь доступной для обычного пользователя», - рассказал Петрукович.

По данным «Роскосмоса», в состав группировки «Сфера» войдут более 200 спутников, обеспечивающих работу интернета вещей и свыше 250 аппаратов для наблюдения Земли.

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