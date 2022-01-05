Правительство ФРГ отреагировало на заявление «ядерной пятерки»

Правительство Федеративной Республики Германия приветствовало совместное заявление «ядерной пятерки» о недопустимости возникновения ядерной войны.

«Федеральное правительство приветствует заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает», - приводит РИА Новости слова представителя немецкого Федерального правительства.

Он добавил, что в текущих условиях «сегодня важнее, чем ранее, снижать напряжение и риски эскалации», одобряя диалог и сотрудничество этих ядерных держав.

«В то же время нам нужны конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы вместе приближаться к общей цели мира, свободного от ядерного оружия», - сказал представитель Правительства Германии.

Им было отмечено, что Федеральное правительство воспользуется оставшимся временем до перенесенной обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия с тем, чтобы совместными усилиями активно содействовать дальнейшему прогрессу в отношении ядерного разоружения.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также одобрительно отозвался о недопустимости развития в мире ядерной войны, о необходимости ее сдерживания. Он отметил, что данные действия демонстрируют способность ключевых игроков даже в непростых условиях проявлять сдержанность и вести диалог