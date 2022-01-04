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«Исключительный случай»: США о заявлении «пятерки» о недопустимости ядерной войны

Марина Крижановская
23:50 04.01.2022
Отмечается, что в непростых условиях, происходящих в мире, ядерные державы демонстрируют исключительный пример сдержанности.
«Исключительный случай»: США о заявлении «пятерки» о недопустимости ядерной войны
© Фото: Christian Ohde imageBROKER.com Globallookpress
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс считает, что совместное заявление пяти ядерных держав - России, США, Китая, Великобритании и Франции - о недопустимости развития в мире ядерной войны, о необходимости ее сдерживания является «исключительным примером взаимодействия» данных государств.

Лидеры-гаранты ядерной безопасности в мире 3 января выступили с заявлением о недопущении развития гонки вооружений в мире и о превентивных мерах против ядерной войны в мире.

«Это исключительный случай», - цитирует РИА Новости Прайса.

Представитель Госдепа отметил, что данные действия демонстрируют способность ключевых игроков даже в непростых условиях проявлять сдержанность и вести диалог.

Ранее Генсек ООН отреагировал на совместное заявление стран «ядерной пятерки». Он приветствовал заявление лидеров этих стран и ожидает деталей о дальнейших шагах в этом направлении.

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