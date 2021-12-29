Мантуров оценил перспективы двигателя ПД-14 для самолета МС-21

Получение российским самолетом МС-21 базового сертификата типа открывает путь производителю воздушного судна к завершению всех сертификационных испытаний. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Для получения документа расширенного типа предстоит провести еще ряд сертификационных полетов, пояснил министр.

«Тоже самое касается и двигателя ПД-14. Мы тоже завершаем эту работу в конце следующего или в начале 23-го года. Это касается и авиационных систем, по которым мы ведем работу с российскими поставщиками и производителями компонентов. Это и навигация и гидравлика и прочие системы, которые сегодня на борту используются иностранные», - уточнил глава Минпромторга.

Денис Мантуров особо отметил, что отказа от иностранных комплектующих в планах нет, но как и все крупные корпорации, производитель МС-21 хочет иметь различных поставщиков.

«У нас будет версия российской комплектации и версия с иностранными компонентами. Чтобы у потребителей был выбор, какую версию нашего самолета им комфортнее и выгоднее приобретать. Но, крыло на всех типах самолета МС-21 будет российским, из российских композитов», - констатировал Мантуров.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).