Чемезов назвал МС-21 «машинами будущего»

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о преимуществах среднемагистрального лайнера нового поколения МС-21. Среди них, по его словам, такие, как просторный салон, современный двигатель, композитные материалы конструкции и бортовые системы нового поколения.

Чемезов обозначил МС-21 как одну из самых современных и перспективных авиаразработок России, с которыми страна будет выходить на международную арену.

«Это машины, за которыми будущее авиации. Таким набором (преимуществ - прим. ред.) могут похвастаться только лучшие самолеты мира. Лайнер комфортный и экономичный - это главные качества машины. Для самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, это первый зарубежный визит. Хотим показать лайнер в деле, поэтому он будет участвовать в летной программе», - заявил Чемезов в интервью ТАСС, говоря о проходящем в это время Dubai Airshow 2021.

Глава «Ростеха» также упомянул новый бизнес-джет в стилистике Aurus. Говоря о нем, Чемезов отметил, что это - уже совсем другой сегмент с еще более комфортабельным салоном, высокоскоростным интернетом и множеством мультимедийных возможностей.

Dubai Airshow - традиционное место встречи ведущих мировых производителей и «витрина» для заказчиков. По значимости выставка стоит в одном ряду с авиасалоном в Ле-Бурже или Singapore Airshow.