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Вильфанд рассказал о потеплении в Москве со среды

Марина Крижановская
00:12 04.01.2022
Привычных рождественских морозов ожидать не стоит.
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве со среды
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 5 января, в среду, в Москве не стоит ожидать привычных морозов. На смену им придут оттепель, гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду. 

«В среду к Москве достаточно быстро переместится циклон, который пока что над Северным морем, потому с полудня и после полудня начнутся заметные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в течение дня вырастет от минус 2 градусов до 0 градусов, но потепление ознаменуется непогодой», - цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд сообщает, что помимо осадков, заметно будет ощутим сильный ветер: до 15 м/с, а также метель, заносы на дорогах и гололедица. Он сообщает, что потепление начнется со среды и «продолжится в последующие дни».

«Будет совершенно теплая погода», - сказал он, говоря о повышении температуры до нулевой отметки и 2 градусов тепла в четверг днем.

Но перед потеплением в Москву придут «настоящие январские морозы»: с солнечной погодой без осадков.

«Первые дни нового года были теплыми, но во вторник будет настоящая январская погода с морозами. Связано это с тем, что на восток европейской части России будет распространяться гребень высокого давления: ветер будет юго-восточным <...>. Температура днем максимальная будет 8-10 градусов мороза», - рассказал метеоролог.

Вильфанд сообщил, что в ночь на 7 января температура в Москве будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. По прогнозам, ожидается «от 3 до 6 градусов мороза ночью. К сожалению, рождественских морозов ждать не стоит».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о раннем наступлении весны в этом году в Москве. Он сообщил, что температура воздуха в феврале и марте ожидается выше климатической нормы.

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