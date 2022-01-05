Пентагон: речи об увеличении военного присутствия НАТО в Европе пока нет

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что об увеличении военного присутствия НАТО в Европе пока речи нет. Он добавил, что это решение последует только в ответ на запрос стран-членов Североатлантического Альянса. Причиной должно послужить ухудшение ситуации вокруг Украины.

«Пока не случилось этих обстоятельств», - сообщает РИА Новости слова представителя Пентагона во время брифинга.

Кирби добавил, что «не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента» Организации Североатлантического договора, потому как отсутствуют обозначенные условия.

«Пока речи об этом не идет», - подытожил Кирби.

Ранее в НАТО выразили мнение, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий». Представителем российской стороны на предстоящих в Брюсселе 12 января переговорах примет участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.