В Тюмени горит нефтеперерабатывающий завод

Жители Тюмени сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии. На видео из соцсетей видно, что из здания поднялся огромный столб пламени. Дым от пожара, отметили жители, виден из нескольких районов города.

На данный момент в МЧС не прокомментировали инцидент. О пострадавших и причинах возгорания также не сообщается.

В октябре прошлого года произошел пожар на заводе в Рязанской области. Возгорание произошло из-за нарушений технического процесса. Жертвами происшествия стали 17 человек.