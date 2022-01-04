Инфекционист назвал сроки значительных улучшений ситуации с коронавирусом

Инфекционист Сергей Вознесенский оценил возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, она вряд ли закончится раньше 2023 года.

«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», - сказал он РИА Новости.

Вознесенский обосновал это тем, что для окончательной победы над вирусом необходимы не только успехи в медицинской сфере, но и стабилизация финансовых, экономических и геополитических вопросов.

Ранее на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. В новом варианте вируса выявлено 46 мутаций, обнаружили его медики из Марселя, которые присвоили новому штамму обозначение B.1.640.2. Отмечается, что новый штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна.