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Диетолог пояснила, чем опасно растительное мясо

Марина Крижановская
02:32 04.01.2022
В растительном мясе содержится множество добавок, усилителей вкуса и глицидол.
Диетолог пояснила, чем опасно растительное мясо
© Фото: pexels.com
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, чем опасно растительное мясо и почему оно не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Она сообщила, что веганские мясные продукты могут содержать большое количество искусственных добавок, изобилуя наличием «химических» позиций.

«Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум – токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы», - рассказала она радио Sputnik.

Диетолог добавила, что в итоге человек, стремящийся к правильному и натуральному питанию, «получает некую бомбу в составе пищи», но не прибавку здоровья.

Мойсенко добавила, что зачастую при производстве растительного мяса в него добавляется пальмовое масло.

«В составе веганского мяса некоторых производителей присутствует пальмовое масло. Это вещь категорически неприемлемая при производстве веганского мяса, потому что при переработке пальмового масла всегда используется канцерогенное вещество глицидол - это крайне опасно», - пояснила врач-диетолог.

Она сказала, что глицидол достаточно быстро, в течение нескольких лет, может привести «к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней».

Врач-диетолог посоветовала обогащать свой рацион питания растительным белком, преимущественно за счет бобовых культур.

Ранее ученые назвали главную опасность красного мяса. По их мнению, она заключается в перерабатывающих красное мясо бактериях Emergencia timonensis, практически отсутствующих в кишечнике вегетарианцев.

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