Вирусологи оценили связь COVID-19 с ускоренным старением

На сегодняшний день не существует научных доказательств того, что перенесенный коронавирус может привести к ускоренному старению. Об этом рассказали доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам экспертов, с начала пандемии прошло недостаточно времени, чтобы получить научные данные.

«Однозначно чтобы трактовать зависимость жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно», - заявил Вознесенский в беседе с РБК.

Аграновский дополнил, что на данный момент речь может идти только о прогнозах.

Эксперты отметили, что коронавирус относится к респираторным заболеваниям, которые зачастую проходят бесследно. Однако существует вероятность того, в COVID-19 наложится на патологию или хроническое заболевание. Также существует так называемый «постковидный синдром». Эти факторы, считают эксперты, теоретически могут повлиять на продолжительность жизни.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил об особенном проявлении коронавирусной инфекции у детей. Помимо прочего, эксперт отмечает так называемые «ковидные пальцы» - подобное обморожению осложнение после перенесенной инфекции.