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В Роспотребнадзоре рассказали о проявлениях COVID-19 у детей

Марина Крижановская
04:30 03.01.2022
Отмечается обширный перечень внутренних органов, подвергающихся воздействию коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре рассказали о проявлениях COVID-19 у детей
© Фото: Brilla Vida, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил об особенном проявлении коронавирусной инфекции у детей. Помимо прочего, эксперт отмечает так называемые «ковидные пальцы» - подобное обморожению осложнение после перенесенной инфекции.

«У детей разного возраста могут быть разные проявления коронавирусной инфекции. В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», - поделился Горелов с РИА Новости.

Также специалист обращает внимание, что пневмония зачастую встречается среди детей старше семилетнего возраста. Подростки получают такое же поражение легких, как и у взрослых. Он отметил, что дети, «имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки» тяжело переносят данное заболевание, равно как и дети до одного года и подростки.

Ранее стало известно, что более трети населения Земли может заразиться новым штаммом «омикрон» в ближайшие месяцы.

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