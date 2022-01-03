В Роспотребнадзоре рассказали о проявлениях COVID-19 у детей

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил об особенном проявлении коронавирусной инфекции у детей. Помимо прочего, эксперт отмечает так называемые «ковидные пальцы» - подобное обморожению осложнение после перенесенной инфекции.

«У детей разного возраста могут быть разные проявления коронавирусной инфекции. В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», - поделился Горелов с РИА Новости.

Также специалист обращает внимание, что пневмония зачастую встречается среди детей старше семилетнего возраста. Подростки получают такое же поражение легких, как и у взрослых. Он отметил, что дети, «имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки» тяжело переносят данное заболевание, равно как и дети до одного года и подростки.

Ранее стало известно, что более трети населения Земли может заразиться новым штаммом «омикрон» в ближайшие месяцы.