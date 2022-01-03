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В МИД РФ допустили новые санкции США против «Северного потока - 2»

Елизавета Потейчук
14:44 03.01.2022
Александр Панкин также отметил, что с американской стороны «козни могут быть на каждом шагу».
В МИД РФ допустили новые санкции США против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2» может быть затянут до лета. Кроме того, по его словам, США могут применить новые ограничительные меры против трубопровода.

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы. Да, это может и до лета продлиться», - сказал замглавы МИД в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, Панкин не исключил, что «американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать». Он утверждает, что нужно быть готовыми к тому, что «козни могут быть на каждом шагу».

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии сомнений в исполнении ФРГ договоренностей по «Северному потоку - 2». Официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что Россия будет опираться на германское законодательство в случае появления разночтений принципиального характера у представителей правительства ФРГ.

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