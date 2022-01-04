Три человека погибли при пожаре в доме на Сахалине

В городе Углегорск Сахалинской области произошел пожар в деревянном жилом доме. Сообщается о трех погибших и двух пострадавших. Региональная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов по своевременности и полноте мер по расселению и сносу жилых домов, признанных ранее аварийными. Кроме того, будет проверено соблюдение прав собственников и жильцов жилых помещений в таких домах», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ранее в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар в общежитии, в котором погибли три человека. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2018 году дом был признан аварийным.