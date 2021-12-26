Три человека погибли при пожаре в общежитии в ЯНАО
В 2018 году дом был признан аварийным.
© Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
В городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар в общежитии. Об этом сообщили глава города Елена Молодван. По ее словам, пострадали четыре человека.
«Четырем жителям потребовалась медицинская помощь амбулаторно. Одна женщина 1959 г.р., к сожалению, скончалась в приемном отделении больницы, по предварительным данным, по причине отравления угарным газом. В одной из комнат общежития на первом этаже был обнаружен труп еще одного человека» - написала градоначальник в своем Telegram-канале.
В ДPУГИХ CMИ
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