Три человека погибли при пожаре в общежитии в ЯНАО

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По данным региональной прокуратуры, при пожаре погибло три человека. В ходе проверки было установлено, что в 2018 году дом был признан аварийным.

Ранее в Астрахани произошел пожар в реанимации инфекционной больницы имени А.М. Ничоги. Имеются сведения о двух погибших.