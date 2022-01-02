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Климатолог предупредил о похолодании на Земле в 2022 году

Роман Захаров
20:45 02.01.2022
По словам эксперта Алексея Кокорина, снижение температуры на планете будет связано с явлением Ла-Нинья.
Климатолог предупредил о похолодании на Земле в 2022 году
© Фото: Ann Inger Johansson, ZUMAPRESS, Globallokpress
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Из-за развития природного явления Ла-Нинья (явление, когда в южной части Тихого океана на поверхность поднимается холодная вода из глубин, что приводит к снижению температуры в глобальном масштабе - прим. ред.) средняя температура воздуха на Земле в наступившем году будет ниже, чем в 2020 году. Такое мнение высказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«То, что 2022 год будет по всей планете холоднее, чем 2020 год, это наверняка. Это из-за развития явления Ла-Нинья. Это переток из атмосферы в Тихий океан, а потом тепло вернется. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему Земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы», - объяснил эксперт в беседе с URA.RU.

Климатолог добавил, что понижение температуры по всей планете никак не повлияет на развитие процессов, которые связаны с глобальным потеплением.

«Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс», - подчеркнул Кокорин.

Заместитель директора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов, в свою очередь, добавил, что уже к середине текущего года эффект феномена Ла-Нинья прекратится. При этом он уточнил, что «при Ла-Нинье может быть отскок на 0,1, или максимум на 0,2 температуры, если это сильное явление».

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе со «Звездой» рассказал, что из-за Ла-Ниньи в мире происходит рост цен на продовольственные продукты.

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