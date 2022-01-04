Морпехи КФл опробовали модернизированные парашюты Д-10

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Всего военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений флотилии совершили свыше двух тысяч прыжков на различные площадки приземления. По итогам 2021 года план прыжков, предусмотренный программой боевой подготовки выполнен на 101%, что превысило показатели предыдущего года.

Отмечается, что модернизированные парашюты Д-10 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии в 2021 году. Они весят на несколько килограммов меньше предыдущих образцов, легко разворачиваются на ветру и способны выполнять горизонтальное скольжение.

Еще одной важной особенностью парашютной системы Д-10 является способность выдерживать вес 140 кг, что дает десантнику возможность иметь при себе дополнительный боекомплект и увеличить вес боевого снаряжения.

Ранее тренировку с парашютами Д-10 прошли бойцы спецназа ВВО на Дальнем Востоке.

Тренировки проводились в рамках стартовавшего зимнего периода обучения.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин