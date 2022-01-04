Морпехи КФл опробовали модернизированные парашюты Д-10
Сообщается, что в ходе тренировок каждый морской пехотинец выполнил не менее 20 прыжков с парашютом.
© Фото: Минобороны РФ
Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) выполнили программу воздушно-десантной подготовки за 2021 учебный год в полном объеме, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Учебные вопросы отрабатывались по принципу от простого к сложному - сперва военнослужащие осваивали отдельные элементы прыжка, затем навыки закреплялись на комплексных снарядах и тренажерах современного воздушно-десантного комплекса.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика