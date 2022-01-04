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Морпехи КФл опробовали модернизированные парашюты Д-10

05:45 04.01.2022
Сообщается, что в ходе тренировок каждый морской пехотинец выполнил не менее 20 прыжков с парашютом.
Морпехи КФл опробовали модернизированные парашюты Д-10
© Фото: Минобороны РФ
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Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) выполнили программу воздушно-десантной подготовки за 2021 учебный год в полном объеме, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учебные вопросы отрабатывались по принципу от простого к сложному - сперва военнослужащие осваивали отдельные элементы прыжка, затем навыки закреплялись на комплексных снарядах и тренажерах современного воздушно-десантного комплекса.

© Минобороны РФ

Воздушное десантирование бойцы выполняли в полном боевом снаряжении из вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 1500 метров как в дневное, так и в ночное время. Сборы по ВДП проводились в соответствии с планом боевой подготовки как в зимнем, так и в летнем периоде обучения. Отмечается, что на них каждый морской пехотинец выполнил не менее 20 прыжков с парашютом.

© Минобороны РФ

Всего военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений флотилии совершили свыше двух тысяч прыжков на различные площадки приземления. По итогам 2021 года план прыжков, предусмотренный программой боевой подготовки выполнен на 101%, что превысило показатели предыдущего года.

Отмечается, что модернизированные парашюты Д-10 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии в 2021 году. Они весят на несколько килограммов меньше предыдущих образцов, легко разворачиваются на ветру и способны выполнять горизонтальное скольжение.

Еще одной важной особенностью парашютной системы Д-10 является способность выдерживать вес 140 кг, что дает десантнику возможность иметь при себе дополнительный боекомплект и увеличить вес боевого снаряжения.

Ранее тренировку с парашютами Д-10 прошли бойцы спецназа ВВО на Дальнем Востоке. 

Тренировки проводились в рамках стартовавшего зимнего периода обучения.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин 

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