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Земля пройдет на самом близком в 2022 году расстоянии от Солнца 4 января

Марина Крижановская
04:37 04.01.2022
Солнечный диск будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля.
Земля пройдет на самом близком в 2022 году расстоянии от Солнца 4 января
© Фото: pexels.com
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Видимый диаметр Солнца будет максимально обозримым с Земли во вторник, 4 января. Это станет возможным потому, что Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца в 2022 году.

«4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году. Земля в этот день проходит перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в которой она оказывается раз в год <…> Видимый диаметр Солнца - 32 угловые минуты 35 секунд, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Московского планетария.

В пресс-службе добавили, что «разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода». Но при сравнении диаметр диска 4 января будет гораздо более обозримым - на 3%, нежели в июле.

Полный оборот вокруг Солнца планета Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли - расположена на расстоянии 147 миллионов километров. Земля проходит перигелий в каждом январе. Самая дальняя точка земной орбиты - афелий - расположена на расстоянии 152 миллионов километров. Афелий достигается Землей в начале каждого июля.

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