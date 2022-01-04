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Вильфанд рассказал о сильных снегопадах 4-5 января в центральных регионах РФ

Марина Крижановская
04:04 04.01.2022
Эксперт отметил, что ЦФО ожидают снег и метель.
Вильфанд рассказал о сильных снегопадах 4-5 января в центральных регионах РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральную Россию придут сильные снегопады.

«На юге европейской части России температура будет выше нормы на 4-6 градусов в ближайшие пять дней, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода. В Крыму будет дождь, ветер до 20 м/с», - приводит его сообщение ТАСС.

Вильфанд сообщил, что в Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в то время как на Черноморском побережье во вторник ожидается ветер до 25 м/с.

Он добавил, что также ожидается гроза в Краснодарском крае.

«В Краснодарском крае, что очень интересно, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 километров идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности», - сказал эксперт.

Метеоролог объяснил, что это «необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза». Он подчеркнул, что это опасная ситуация, которая затронет большинство районов, исключая Сочи.

Вильфанд обобщил, что неблагоприятные погодные условия также ожидают ЦФО 4-5 января: они затронут все Центральное Черноземье, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую области - там будет сильный снег и метель.

«А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», - дополнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Москве со среды, 5 января. Он добавил, что привычных рождественских морозов ожидать не стоит.

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