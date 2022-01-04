В стране и мире Два пилота потерпевшего крушение вертолета израильских ВВС погибли Алиса Кононенко Трагедия произошла во время тренировочного полета. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Двое из трех членов экипажа морского вертолета ВВС Израиля, который потерпел крушение у побережья Хайфы погибли. «Два офицера ЦАХАЛа погибли, и один получил ранения средней степени тяжести при крушении морского вертолета ВВС Израиля в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полета прошлой ночью. Выражаем искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов», - сообщается в Twitter ВС Израиля. Ранее о крушении вертолета сообщили израильские СМИ. В социальных сетях распространилась видеозапись, предположительно сделанная сразу после крушения. На кадрах видны пылающие обломки недалеко от побережья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика