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СМИ: вертолет израильских ВВС потерпел крушение у берегов Хайфы

Алиса Кононенко
00:53 04.01.2022
Сообщается, что на борту находились три человека.
© Видео: @ferozwala, Twitter © Фото: Fotostand Dostmann Globallookpress
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По данным местных СМИ, вертолет израильских ВВС потерпел крушение недалеко от побережья портового города Хайфа на севере страны.

Как сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на власти еврейского государства, на борту находилось три человека.  По предварительной информации, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, состояние двух других пока неизвестно. 

В социальной сети Twitter распространилась видеозапись, предположительно сделанная сразу после крушения. На кадрах видны пылающие обломки недалеко от побережья. 

По данным СМИ, потерпел крушение вертолет Eurocopter AS565 Panther. В основном он используется для миссий на море, поскольку он может приземляться на ракетные корабли ВМС Израиля.

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