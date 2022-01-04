Четырнадцать человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Танзании

В Танзании автомобиль произвел наезд на толпу людей. В результате инцидента погибли 14 человек и еще 22 пострадали. Трагедия произошла на юго-востоке страны в области Мтвара.

«По словам командира региональной полиции Мтвары Марка Нджеры <...> причиной аварии на дороге <...> стал водитель автомобиля марки Scania, который превысил скорость, и не сумев совладать с машиной, врезался в людей, в результате чего были зафиксированы смерти и получили увечья 22 человека», - цитирует РИА Новости заявление офиса президента Танзании.

Президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан выразила соболезнования семьям погибших в связи со случившимся трагическим инцидентом.

Ранее в США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад. По данным журналистов, в результате происшествия погибли несколько человек, более 20 ранены.