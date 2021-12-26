В Кремле заявили, что идея о гарантиях безопасности от Запада и НАТО принадлежит Путину

В Кремле заявили, что идея о системе гарантий безопасности в отношении Запада и НАТО является инициативой президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства является лицом, умеющим комплексно анализировать ситуацию.

«Эта инициатива президента. Инициатива президента, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию», - заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее В Кремле отреагировали на заявления США о переговорах по гарантиям безопасности. Тогда Песков заявил о готовности российского лидера к началу переговоров по теме.