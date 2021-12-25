Ученые назвали главную опасность красного мяса

Ученые выявили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается при употреблении красного мяса. При его переваривании образуется вещество, стимулирующее образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Исследователи изучили данные 3000 пациентов, придерживавшихся различных диет. Одни регулярно ели красное мясо, вторая группа использовала этот продукт в меню реже, третья группа совсем воздерживалась от употребления мяса. Были изучены анализы крови и микрофлоры испытуемых.

«Наши результаты выявили кластер микробных генов, который имеет решающее значение для трансформации карнитина в рационе → γBB → TMA → TMAO (N-оксид триметиламина - прим. ред.) у хозяев и способствует риску сердечно-сосудистых заболеваний», - указывают авторы исследования в Nature Microbiology.

В целом, для американских ученых при проведении исследования осталась неясна взаимосвязь промежуточного γ-бутиробетаин (γBB), употребления красного мяса и рисков сердечно-сосудистых заболеваний, а также генов кишечных микробов, ответственных за преобразование γBB в триметиламин (ТМА).

Был получен вывод, что главную опасность - роль в образовании ТМАО - играют перерабатывающие красное мясо бактерии Emergencia timonensis, практически отсутствующие в кишечнике вегетарианцев.

Ранее диетолог рассказал о дефиците витамина B12 у вегетарианцев. По словам специалиста, при этом проблем с нехваткой витамина B6 не бывает при смешанном питании.