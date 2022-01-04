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В МИД назвали провокацией объявление дипломата РФ персоной нон грата властями Косово

20:32 04.01.2022
В МИД назвали провокацией объявление дипломата РФ персоной нон грата властями Косово.
В МИД назвали провокацией объявление дипломата РФ персоной нон грата властями Косово
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В МИД назвали провокацией объявление дипломата РФ персоной нон грата властями Косово.

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