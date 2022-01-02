Захарова рассказала, как Британия пытается влиять на ситуацию в России

Официальный Лондон напрямую финансирует раскачку политической ситуации в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ряд появившихся ранее в Сети документов. Речь о портале Underside, ссылку на который Захарова прикрепила в своем Telegram-канале. По ее словам, эти документы «вызывают ужас».

«В архивах Underside - десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "черной бухгалтерией". Цифры поражают воображение - более 1,3 млрд рублей выделено на период с 2020 по 2023 годы на финансирование программ влияния на общественные организации, а через них - на госструктуры и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», - написала представитель дипведомства.

Кроме того, документы свидетельствуют о прямом финансировании вовлеченности в митинги и шествия, а также упоминается рост социальной напряженности и поляризация большинства, добавила представитель МИД. По мнению Марии Захаровой, выход у британских дипломатов только один - либо публично заявить, что опубликованные документы являются фейком, либо признаться в планах по вмешательству во внутренние дела Москвы.