В России сообщили о сбоях в работе Telegram

В России во вторник, 4 января, наблюдаются сбои в работе Telegram. По состоянию на 19:20 по московскому времени было зафиксировано 486 отчетов о неполадках в работе мессенджера.

По данным сервиса Downdetector, 50% пользователей, сообщивших о проблемах, жаловались на сбои в работе приложения, 36% отметили у себя проблемы с подключением к серверу, а 14% столкнулись с трудностями при отправке сообщений. В Москве и Санкт-Петербурге о сбоях в работе Telegram сообщали наиболее часто.

Ранее, в декабре, пользователи Telegram по всему миру сообщили о глобальном сбое. Тогда было зафиксировано 789 жалоб. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе мессенджера.