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Пользователи Telegram по всему миру сообщили о глобальном сбое

Ян Брацкий
21:04 27.12.2021
По состоянию на 20:18 по московскому времени было зафиксировано 789 жалоб от пользователей мессенджера по всему миру.
Пользователи Telegram по всему миру сообщили о глобальном сбое
© Фото: Rafael Henrique, globallookpress
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Глобальный сбой в работе популярного мессенджера Telegram произошел по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Downdetector - портала, отслеживающего сбои в работе популярных социальных сетей, приложений и сервисов.

Согласно его данным, по состоянию на 20:18 по московскому времени было зафиксировано 789 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с отправкой сообщений, еще 19% - на проблемы с подключением к серверу. О сбое в работе мессенджера сообщили жители России, Украины, Нидерландов, Польши и других стран.

Это далеко не первый случай, когда сбоит популярный мессенджер или социальная сеть. Похожий случай произошел четвертого октября этого года, когда произошел самый массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр. Тогда основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в работе социальной сети, а также сервисов Instagram и WhatsApp. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров. 

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